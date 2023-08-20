Голубев: ВСУ попытались атаковать Ростовскую область тремя дронами-камикадзе

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ранним утром 20 августа в регионе была предпринята попытка теракта с использованием трёх дронов-камикадзе.

Фото: "Tupolev Tu-141 VR-2005 G2" by George Chernilevsky is licensed under CC BY-SA 3.0.

Беспилотники вооружённых сил Украины (ВСУ) были успешно подавлены средствами РЭБ. Из-за малого размера целей ПВО не применялось, отметил чиновник.

По его словам, два дрона упали на территории воинской части в городе Каменске-Шахтинском, ещё один — в километре севернее Новошахтинска.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате падения дронов нет.

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