Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ранним утром 20 августа в регионе была предпринята попытка теракта с использованием трёх дронов-камикадзе.
Беспилотники вооружённых сил Украины (ВСУ) были успешно подавлены средствами РЭБ. Из-за малого размера целей ПВО не применялось, отметил чиновник.
По его словам, два дрона упали на территории воинской части в городе Каменске-Шахтинском, ещё один — в километре севернее Новошахтинска.
Отмечается, что жертв и разрушений в результате падения дронов нет.
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