Шестеро граждан Триполи погибли в результате столкновений

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооруженные столкновений в Триполи, столице Ливии, унесли жизни шести граждан страны: еще 20 человек получили ранения различных степеней тяжести. Подробностями делится телеканал Al Hadath.

Фото: https://mobillegends.net

Известно, что стыки начались в понедельник, 14 августа, вечером на южных окраинах города — в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин -, там же они и продолжаются по нынешний момент.

Причиной вооруженных столкновений, по предположениям СМИ, является задержание одного из командиров 444-й бригады, который непосредственно связан с Президентским советом Ливии.

Отметим, что напряженная остановка в столице стала катализатором прекращения работы некоторых государственных учреждений. Так, недавно Университет Триполи принял решение приостановить свою работу.

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