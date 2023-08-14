Многодетная мать с детьми погибла в ДТП под Читой

Многодетная женщина вместе с двумя маленькими детьми погибла в страшной автомобильной аварии, которая произошла в окрестностях населённого пункта Атамановка, расположенного под городом Чита. Это стало известно 14 августа, когда министр здравоохранения Забайкальского края, Оксана Немакина, дала информацию корреспонденту издания "Чита.Ру".

Фото: iz.ru

Согласно сообщению, женщина в возрасте 35 лет и ее два малыша — одному 16 дней, другому 11 месяцев — погибли в автомобильной катастрофе. Остальные дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них небольшие переломы. В результате той же аварии пострадал еще один ребенок, имеющий другую фамилию. Этот ребенок находится в Краевой детской клинической больнице.

Согласно данным пресс-службы Министерства здравоохранения региона, всего в этой автомобильной аварии пострадали 10 человек. Из них четверо погибли от полученных травм, а пятеро госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии в Краевой клинической больнице. Четверо несовершеннолетних госпитализированы в Краевую детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии.

Страшная авария произошла ночью 14 августа. Согласно представителям Управления МВД по Забайкальскому краю, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, молодой человек в возрасте 28 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Honda. В результате аварии погиб один пассажир Mitsubishi и трое пассажиров Honda, включая детей. Важно отметить, что виновник этой трагедии не пострадал, но дети находились без использования детских удерживающих устройств. По данному инциденту было начато уголовное расследование.

Семья с множеством детей, путешествующая в автомобиле Honda, направлялась к своим родственникам в город Борзя.

Дополнительные новости, фотографии и видео с места происшествия можно найти в Telegram-канале издания. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех интересных и важных событий региона первыми.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.