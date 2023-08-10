В Башкирии пострадал 13-летний мальчик, самостоятельно тушивший пожар

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пострадал 13-летний мальчик в результате пожара на территории Республики Башкортостан.

Фото: pixabay. com

Сообщение, поступившее от медсестры Учалинской Центральной Городской Больницы в Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Республике Башкортостан, несло в себе тревожные новости. Мальчик 2010 года рождения был доставлен в Учалинскую больницу с ожогами. Важно отметить, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

По всей видимости, ожоги были получены мальчиком, когда он пытался самостоятельно потушить пламя, охватившее мусор на площади 1 квадратного метра. Происшествие произошло внутри неэксплуатируемого бетонного здания.

На данный момент причины, которые привели к данному инциденту, и обстоятельства происшествия активно расследуются. Важную роль в выяснении всех деталей играет дознаватель Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Важно осветить все аспекты инцидента для предотвращения подобных случаев в будущем.

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