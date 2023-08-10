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В Турции более 200 туристов заразились опасными инфекциями

2:28
Происшествия

После всплеска заболеваний среди отдыхающих в Турции, британские власти опубликовали предостережение для тех, кто планирует поездку на турецкие курорты. Эта информация также крайне важна для российских туристов. По данным турецких СМИ, Британский Минздрав выразил беспокойство по поводу инфекций, таких как кишечные бактерии, сальмонелла и другие патогены, сообщает Турпром.

В Турции более 200 туристов заразились опасными инфекциями
Фото: growfood.pro

Согласно официальной информации, только с начала текущего года было выявлено не менее 241 случая заражения сальмонеллой. Общие симптомы инфекций, вызванных этими бактериями, включают:

  • Диарея, иногда с кровью
  • Рвота
  • Боли в животе
  • Общее недомогание
  • Анемия
  • Повреждение почек
  • Повышенная температура тела

Чтобы обеспечить безопасность туристов, британские власти дали несколько рекомендаций для тех, кто собирается отдыхать в турецких отелях. Официальное обращение подчеркивает следующие моменты:

Правильное питание

Выбирайте блюда, готовящиеся на глазах гостей

При выборе пищи предпочтение следует отдавать блюдам, приготовленным непосредственно перед гостями. Это снизит риск передачи инфекций через пищу, так как туристы смогут убедиться в гигиеничности процесса приготовления.

Предпочтение очищенным фруктам

По возможности выбирайте очищенные фрукты, чтобы снизить вероятность передачи бактерий или инфекций, которые могут находиться на поверхности кожуры.

Соблюдайте меры защиты от комаров

Изменение климата может спровоцировать появление опасных инфекций, передаваемых комарами. Для защиты рекомендуется использовать репелленты, носить защитную одежду и предпочитать помещения с москитными сетками.

Здоровый образ жизни

Не забывайте о необходимости использования солнцезащитного крема, употребления воды в достаточных количествах и включения в рацион питания полезных продуктов, таких как сыр, йогурт и молоко.

Сообщается, что более двухсот британских туристов, посещавших Анталию в последние месяцы, намерены подать в суд из-за заболеваний, которые они связывают с питанием в роскошных отелях. Однако при этом они не уточняют, соблюдали ли они правила гигиены, такие как мытье рук перед едой и правильное хранение продуктов.

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Медицина в Турции. Больницы Аланьи. Важные моменты. Лечение в Турции для иностранцев.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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