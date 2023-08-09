Полиция Северной Ирландии по ошибке раскрыла личные данные всех сотрудников

Сбой в системе безопасности полиции Северной Ирландии привел к непреднамеренному раскрытию личных данных сотрудников. Этот инцидент подчеркивает важность защиты конфиденциальной информации и необходимость обеспечения высокого уровня безопасности данных, пишет ТАСС.
Инцидент произошел после того, как был получен запрос согласно закону о свободе информации. Этот запрос, представляющий обыденную процедуру, направлялся на получение общего количества сотрудников полиции и вспомогательного персонала разных должностей. Ответ на запрос содержал информацию о званиях, должностных разрядах, местах службы и отделах для каждого сотрудника.
После обнаружения ошибки руководство полиции Северной Ирландии немедленно взяло ситуацию под контроль. Пресс-секретарь полиции подтвердил, что персональные адреса сотрудников не были раскрыты. Однако это не исключает серьезности инцидента, поскольку другие личные данные, такие как фамилии, инициалы, звания и должности, были доступны.
Полиция Северной Ирландии обязалась провести глубокий анализ случившегося инцидента и выработать стратегию предотвращения подобных ситуаций в будущем. Это подчеркивает важность регулярного обучения сотрудников в области информационной безопасности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок.