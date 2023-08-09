Полиция Северной Ирландии по ошибке раскрыла личные данные всех сотрудников

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сбой в системе безопасности полиции Северной Ирландии привел к непреднамеренному раскрытию личных данных сотрудников. Этот инцидент подчеркивает важность защиты конфиденциальной информации и необходимость обеспечения высокого уровня безопасности данных, пишет ТАСС.

Фото: ya.ru

Инцидент произошел после того, как был получен запрос согласно закону о свободе информации. Этот запрос, представляющий обыденную процедуру, направлялся на получение общего количества сотрудников полиции и вспомогательного персонала разных должностей. Ответ на запрос содержал информацию о званиях, должностных разрядах, местах службы и отделах для каждого сотрудника.

После обнаружения ошибки руководство полиции Северной Ирландии немедленно взяло ситуацию под контроль. Пресс-секретарь полиции подтвердил, что персональные адреса сотрудников не были раскрыты. Однако это не исключает серьезности инцидента, поскольку другие личные данные, такие как фамилии, инициалы, звания и должности, были доступны.

Полиция Северной Ирландии обязалась провести глубокий анализ случившегося инцидента и выработать стратегию предотвращения подобных ситуаций в будущем. Это подчеркивает важность регулярного обучения сотрудников в области информационной безопасности.

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