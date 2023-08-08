В Астрахани растёт число жертв при взрыве газа в жилом доме

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Советском районе Астрахани выросло до 13 человек. Об этом информировал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин через свой канал в Telegram. Ранее было сообщено о 10 пострадавших и двух погибших.

Фото: https://riamo.ru/files/image/00/36/75/gallery!o7a.jpg

Игорь Бабушкин отметил, что медицинская помощь была предоставлена 13 жителям непосредственно на месте происшествия, и все они находятся в состоянии посттравматического стресса. Двое из них с ожогами верхних конечностей были доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы, и их состояние оценивается как тяжелое. К сожалению, двое человек скончались.

Глава региона подчеркнул, что в здании проживали 216 человек, в том числе 43 ребенка. Для эвакуированных жильцов был организован пункт временного размещения, предоставляются места для сна и питание. На месте работают медицинский персонал и психологи. В данный пункт временного размещения уже поселились девять человек, включая двоих детей.

В течение суток специалисты проведут тщательное обследование и будет принято решение о возобновлении подачи электроэнергии и водоснабжения. Ранее поступило сообщение в оперативную службу о пожаре в четырех квартирах дома №38 на улице Адмирала Нахимова. Согласно информации, поступившей в службы экстренной помощи, в доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли два человека. После взрыва начался пожар, который затронул четыре квартиры общей площадью 90 квадратных метров.

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