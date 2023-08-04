В Красноярском крае в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа.
Министерство внутренних дел заявило, что сотрудники полиции присутствуют на месте взрыва бытового газа на улице Каландарашвили в городе Канске. В настоящее время они расследуют все обстоятельства, связанные с инцидентом.
Согласно первоначальным сообщениям, в результате взрыва пострадали четыре человека. Сотрудники служб экстренного реагирования, включая пожарных, полицию и медицинский персонал, активно работают на месте, чтобы оказать помощь и справиться с ситуацией.
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