Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Канске

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае в многоэтажном жилом доме произошёл взрыв бытового газа.

Фото: Главное управление МЧС России по Чеченской республике

Министерство внутренних дел заявило, что сотрудники полиции присутствуют на месте взрыва бытового газа на улице Каландарашвили в городе Канске. В настоящее время они расследуют все обстоятельства, связанные с инцидентом.

Согласно первоначальным сообщениям, в результате взрыва пострадали четыре человека. Сотрудники служб экстренного реагирования, включая пожарных, полицию и медицинский персонал, активно работают на месте, чтобы оказать помощь и справиться с ситуацией.

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