Соседи Екатерины, которая 14 лет провела в плену у челябинского маньяка, стали свидетелями долгожданной встречи с её родной сестрой Еленой. Одна из женщин рассказала, что обычно в это время все вместе убираются в подъезде, но тогда Елена отказалась от работы.
"Лена мне сказала: "Сегодня убирайтесь без меня. У меня сестра нашлась". Лена была такая радостная! Но разревелась, её прям трясло", — вспомнила женщина в беседе с "КП".
Мать маньяка утверждала, что Екатерина "жила как королева". Однако внешний вид пленницы говорит об обратном. Соседка сравнила женщину с маленьким, забитым зверьком.
"Вся переломанная, шла криво, хромала. Худющая, измученная", — рассказала местная жительница.
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