На пляже в Турции нашли 28 мин

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В окрестностях Стамбула, Турция, произошло чрезвычайное происшествие: популярный пляж в районе Шиле был закрыт из-за обнаружения минного поля.

Фото: fb. ru

В официальном заявлении властей провинции Стамбул было объявлено, что в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из которых восемь уже были доставлены на берег для последующего уничтожения. В связи с ЧП пляж Софулар также был закрыт, как подтвердили в полиции.

Снаряды, обнаруженные на морском дне, планируется обезвредить в среду, 2 августа. В настоящее время водолазы продолжают прочесывать морское дно в поисках возможных дополнительных опасностей.

Отметим, что пока нет информации о том, откуда появились эти "подарки" на пляже и из какой страны они происходят. В настоящее время расследование данного инцидента уже начато.

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