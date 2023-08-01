В окрестностях Стамбула, Турция, произошло чрезвычайное происшествие: популярный пляж в районе Шиле был закрыт из-за обнаружения минного поля.
В официальном заявлении властей провинции Стамбул было объявлено, что в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из которых восемь уже были доставлены на берег для последующего уничтожения. В связи с ЧП пляж Софулар также был закрыт, как подтвердили в полиции.
Снаряды, обнаруженные на морском дне, планируется обезвредить в среду, 2 августа. В настоящее время водолазы продолжают прочесывать морское дно в поисках возможных дополнительных опасностей.
Отметим, что пока нет информации о том, откуда появились эти "подарки" на пляже и из какой страны они происходят. В настоящее время расследование данного инцидента уже начато.
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