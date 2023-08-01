Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Немцам не хватает денег на еду хотя бы через день
Мошенники украли 7 миллионов рублей со счета главного инженера Сбербанка
Российский рынок ценных бумаг продолжил рост
Под Севастополем после падения беспилотника загорелась трава и кустарники
Учёные из США назвали способы поддержания здоровья мозга
Москвичей предупредили о тропических ночах
В Дагестане в ДТП погибли три человека
Сайт травницы «Байкалдар» заблокировал Роскомнадзор — она объявила о создании своей политической партии
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву

Мужчина с лишним весом застрял в самолёте British Airways

1:21
Происшествия

Внимание общественности привлёк инцидент с пассажиром с избыточным весом, застрявшим в кресле первого класса на рейсе British Airways из Нигерии в Великобританию. Как сообщает The Sun, пассажир оставался запертым в кресле в течение трёх часов, пока самолёт не приземлился в аэропорту Хитроу.

Мужчина с лишним весом застрял в самолёте British Airways
Фото: news.yahoo. com/passenger-poops-floor-british-airways-211710826.html

Сложная ситуация на борту

Когда самолёт приземлился в Хитроу, мужчина понял, что не может подняться со своего места. Несмотря на попытки бортпроводников помочь ему, они не смогли освободить его из тесного пространства.

Чтобы освободить путешественника, авиакомпании пришлось вызвать спасателей, которые сняли дверь, а затем с помощью подъемника извлекли его из кресла.

Защита комфортных условий

В начале этого года в связи с подобным инцидентом пассажирка размера "плюс" выразила обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой сталкиваются крупные люди на рейсах. Она создала петицию, призывающую авиакомпании создать более комфортные условия для пассажиров любого роста.

В своей петиции женщина рассказала, что во время недавнего полёта с женихом она неоднократно терпела неодобрительные замечания со стороны других пассажиров, которые отказывались занимать соседние места рядом с ней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот чем Опасен Лишний Вес (новые исследования)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
В Воронежской области были задержаны трое мужчин, которые сотрудничали с запрещённой на территории РФ экстремистской организацией
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Последние материалы
Мошенники украли 7 миллионов рублей со счета главного инженера Сбербанка
Ночные атаки ВСУ в Черном море — что это было?
Российский рынок ценных бумаг продолжил рост
Под Севастополем после падения беспилотника загорелась трава и кустарники
Учёные из США назвали способы поддержания здоровья мозга
Москвичей предупредили о тропических ночах
В Дагестане в ДТП погибли три человека
Сайт травницы «Байкалдар» заблокировал Роскомнадзор — она объявила о создании своей политической партии
Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву
Прибыль Toyota выросла на 78% благодаря высоким продажам, так как нехватка запчастей уменьшилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников