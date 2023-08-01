Мужчина с лишним весом застрял в самолёте British Airways

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Внимание общественности привлёк инцидент с пассажиром с избыточным весом, застрявшим в кресле первого класса на рейсе British Airways из Нигерии в Великобританию. Как сообщает The Sun, пассажир оставался запертым в кресле в течение трёх часов, пока самолёт не приземлился в аэропорту Хитроу.

Фото: news.yahoo. com/passenger-poops-floor-british-airways-211710826.html

Сложная ситуация на борту

Когда самолёт приземлился в Хитроу, мужчина понял, что не может подняться со своего места. Несмотря на попытки бортпроводников помочь ему, они не смогли освободить его из тесного пространства.

Чтобы освободить путешественника, авиакомпании пришлось вызвать спасателей, которые сняли дверь, а затем с помощью подъемника извлекли его из кресла.

Защита комфортных условий

В начале этого года в связи с подобным инцидентом пассажирка размера "плюс" выразила обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой сталкиваются крупные люди на рейсах. Она создала петицию, призывающую авиакомпании создать более комфортные условия для пассажиров любого роста.

В своей петиции женщина рассказала, что во время недавнего полёта с женихом она неоднократно терпела неодобрительные замечания со стороны других пассажиров, которые отказывались занимать соседние места рядом с ней.

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