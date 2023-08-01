В атмосфере Омска зафиксировали выбросы сероводорода

2:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители двух районов Омска уже пять дней подряд массово обращаются с жалобами на сложившиеся неблагоприятные метеорологические условия. Кроме того, второй день подряд фиксируются выбросы в атмосферу. Эти выбросы привели к обнаружению в районе сероводорода, превышающего предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Фото: Правда.Ру

По данным Обь-Иртышской службы погоды, 31 июля концентрация сероводорода достигла 1,8-кратного превышения ПДК в Кировском административном округе и 1,5-кратного превышения ПДК в Советском административном округе. Уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенным.

Текущая ситуация

Утром 27 июля Обь-Иртышская служба погоды ввела на территории Омской области режим природного метеорологического неблагополучия (ПМУ) первой степени. В соответствии с ним промышленные предприятия должны сократить выбросы в атмосферу не менее чем на 15-20%, а предприятия тепло- и электроэнергетики — на 5-10%. Режим НМУ неоднократно продлевался и в настоящее время продлен еще на один день до 11:00 (08:00 МСК) 2 августа. Ситуация усугубляется сильной жарой, когда температура воздуха поднимается до 33 градусов Цельсия, что заставляет граждан спать с открытыми окнами.

Эскалация беспокойства

28 июля, после многочисленных жалоб жителей, были зафиксированы превышения концентрации фенола в два раза, а метилмеркаптана — в 1,4 раза. В ночь на 31 июля в центральной части омского природного парка "Птичья гавань" было зафиксировано превышение сероводорода в 1,1 раза, метилмеркаптана — в 1,02 раза. Информация об этих превышениях была передана в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.

Экологический рейтинг

Во время рабочего визита в Омск в августе 2021 года заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что город занял пятое место среди российских городов с наиболее загрязнённым воздухом. По данным экологической организации "Зеленый патруль", Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов. В регионе постоянно наблюдаются выбросы загрязняющих веществ.

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«Выбросы происходят ночью»: житель Омска – о проблеме грязного воздуха