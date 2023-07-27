Телеканал Sada el-Balad: более 60 человек пострадали из-за утечки хлора в Египте

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Кена, расположенном к югу от Каира, произошел трагический инцидент: по меньшей мере 62 человека получили ранения и один погиб из-за утечки газа. Об этом сообщил телеканал Sada el-Balad со ссылкой на спасательные службы.

Фото: pixabay.com

По имеющейся информации, утечка газа произошла на водопроводной станции. Первопричиной аварии было названо повреждение одного из газовых баллонов, произошедшее в процессе погрузки. В результате произошел выброс опасного газообразного хлора, от которого пострадали работники станции.

Аварийные службы сработали оперативно, и все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы для оказания неотложной медицинской помощи. Власти провинции Кен в сопровождении представителей муниципальной администрации и компании по водоснабжению оперативно прибыли на место аварии для оценки ситуации и оказания необходимой помощи.

В связи с этим печальным событием соответствующие органы приступили к тщательному расследованию с целью установления точных причин и обстоятельств утечки газа. Цель расследования — выявить недостатки, приведшие к повреждению газового баллона, и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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