После кражи очков в аэропорту глава норвежской партии ушел в отставку

Бывший лидер норвежской политической партии "Rødts" ("Красные") Бьёрнар Мокснес покинул свой пост после того, как был пойман на краже пары солнцезащитных очков из магазина в аэропорту Гардермоен в июне 2023 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал NRK. Впоследствии он был оштрафован на 3 тыс. крон (312 долл. США) на основании записей камер наблюдения, установленных в магазине.
"Я взял эти солнцезащитные очки в магазине Gardermoen. Я совершил большую ошибку и усугубил ее своим последующим поведением. Я искренне сожалею об этом и прошу прощения за свои действия", — написал Мокснес на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", признанной в России экстремистской организацией).
Он возглавлял партию в течение 11 лет. Новым лидером партии станет первый заместитель председателя Мари Сниве Вартинуссен.
Она уже заявила, что Мокснес "принял последствия своих действий", и теперь вопрос считается закрытым.
Бывший лидер сохранит членство в партии и место в парламенте, о чем он также сообщил на своей странице в Facebook. Красные" не входят в правительственную коалицию, которую возглавляют социал-демократы.
Это относительно новая партия, которая впервые вошла в стортинг (парламент) в 2017 году, получив всего одно депутатское место. По итогам выборов 2021 года они получили восемь мест. В обоих случаях партию возглавлял Бьёрнар Мокснес.
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