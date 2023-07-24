После кражи очков в аэропорту глава норвежской партии ушел в отставку

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший лидер норвежской политической партии "Rødts" ("Красные") Бьёрнар Мокснес покинул свой пост после того, как был пойман на краже пары солнцезащитных очков из магазина в аэропорту Гардермоен в июне 2023 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал NRK. Впоследствии он был оштрафован на 3 тыс. крон (312 долл. США) на основании записей камер наблюдения, установленных в магазине.

"Я взял эти солнцезащитные очки в магазине Gardermoen. Я совершил большую ошибку и усугубил ее своим последующим поведением. Я искренне сожалею об этом и прошу прощения за свои действия", — написал Мокснес на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации "Мета", признанной в России экстремистской организацией).

Он возглавлял партию в течение 11 лет. Новым лидером партии станет первый заместитель председателя Мари Сниве Вартинуссен.

Она уже заявила, что Мокснес "принял последствия своих действий", и теперь вопрос считается закрытым.

Бывший лидер сохранит членство в партии и место в парламенте, о чем он также сообщил на своей странице в Facebook. Красные" не входят в правительственную коалицию, которую возглавляют социал-демократы.

Это относительно новая партия, которая впервые вошла в стортинг (парламент) в 2017 году, получив всего одно депутатское место. По итогам выборов 2021 года они получили восемь мест. В обоих случаях партию возглавлял Бьёрнар Мокснес.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Байки из норвежского склепа. Очки, мышь и мороженое.