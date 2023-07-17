Атака на Крымский мост была совершена ночью 17 июля с помощью двух надводных беспилотных аппаратов Украины. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
По информации НАК, беспилотники повредили автодорожную составляющую моста. Отмечается, что в списке погибших значатся два человека. Кроме того, в комитете подтвердили данные о пострадавшем в ходе ЧП ребёнке.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" после трагедии на Крымском мосту.
"В 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост", — сказано в официальном релизе НАК.
Специалисты экстренных служб продолжают выяснять подробности атаки.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал ЧП на Крымском мосту очередным преступлением террористического киевского режима. Он призвал лишить ВСУ физической возможности осуществления подобных атак.
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