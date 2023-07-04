Погибшие в батискафе миллиардеры по документам числились сотрудниками научной миссии

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший сотрудник OceanGate Роб МакКаллум рассказал шокирующие подробности о том, что компания, которая и разработала злополучный батискаф "Титан" и оформляла своих клиентов не как туристов, а в качестве сотрудников научной миссии.

Фото: Правда.Ру

Генеральный директор OceanGate прекрасно понимал, что его глубоководный батискаф не готов к реальной работе, так как не был протестирован серьезными специалистами. Именно поэтому клиентов компании регистрировали не как туристов, боясь серьезных судебных разбирательств в случае ЧП под водой.

"В глазах закона у вас действительно будут небольшие неприятности. Но если вы убьете пассажира, у вас будут большие проблемы", — говорит Роба МакКаллума в тг-канале медиатехнолога Кристины Потупчик "Медиатехнолог".

Сам Роб МакКаллум неоднократно лично предупреждал гендиректора OceanGate Стоктона Раша, о техническом несовершенстве батискафа, но бизнесмен никого не слушал, думал, что ему завидуют и поэтому сам отправился в последнюю экспедицию, где и погиб с еще четырьмя клиентами фирмы.

Напомним, что трагедия произошла 18 июня, когда батискаф компании OceanGate отправился изучать обломки затонувшего "Титаника". Но глубоководный аппарат взорвался, как предполагают эксперты, батискаф мог зацепиться за обломок лайнера.