Убийцу и насильника осудили за содействие террористам на Ставрополье

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, который уже отбывал наказание за убийство и изнасилование, вступил в запрещённую террористическую организацию "Исламское государство"* находясь в исправительном учреждении Ставрополья.

Правоохранительные органы выяснили, что осуждённый, находясь в исправительном учреждении, вступил в ряды ИГИЛ*. В связи с этим против него возбудили новое уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает newstracker.ru.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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