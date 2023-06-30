Мужчина, который уже отбывал наказание за убийство и изнасилование, вступил в запрещённую террористическую организацию "Исламское государство"* находясь в исправительном учреждении Ставрополья.
Правоохранительные органы выяснили, что осуждённый, находясь в исправительном учреждении, вступил в ряды ИГИЛ*. В связи с этим против него возбудили новое уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщает newstracker.ru.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
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