Руководитель предприятия из Югры заплатил 90 млн рублей за неуплату налогов

Руководитель предприятия в Югре скрывал от налоговой более 60 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, которое в итоге закрыли.
Владелец компании, которая специализируется на строительно-монтажных работах, не платил налоги на протяжении двух лет. За это время накопилась приличная сумма — 60 миллионов рублей. Однако его махинации вскрылись, и бизнесмен выплатил долг, пени и штрафы.
"Налоговики и следователи смогли пополнить бюджет государства на 90 млн рублей", — сообщает muksun.fm.
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