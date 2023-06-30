Руководитель предприятия из Югры заплатил 90 млн рублей за неуплату налогов

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель предприятия в Югре скрывал от налоговой более 60 миллионов рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, которое в итоге закрыли.

Владелец компании, которая специализируется на строительно-монтажных работах, не платил налоги на протяжении двух лет. За это время накопилась приличная сумма — 60 миллионов рублей. Однако его махинации вскрылись, и бизнесмен выплатил долг, пени и штрафы.

"Налоговики и следователи смогли пополнить бюджет государства на 90 млн рублей", — сообщает muksun.fm.

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