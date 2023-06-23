Дачники Ханты-Мансийска предупредили о медведе, который топчет урожай и подходит к домам

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ханты-Мансийске дачники рассказали о медведе, который ходит по участкам и портит урожай. Следы дикого зверя местные жители обнаружили на территории СОНТ "Водоканал".

По информации muksun.fm, часть граждан отметила, что не станет отдыхать или работать на даче из-за такой угрозы. Как подчеркнули россияне, медведь подходит к домам. Также жители отметили, что власти не помогут.

"Пока кого-нибудь не сожрёт, никто не двинется с места", — сказала Валентина.

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