Власти Херсонской области сообщили об увеличении группировок спасателей на затопленных территориях

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На затопленных территориях Херсонской области работают 428 спасателей МЧС: количество людей в спасательной группировке увеличили, чтобы ускорить ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своём Telegram-канале.

Фото: kherson-news.ru

"Ликвидация последствий стихии продолжается. На эту минуту группировка спасателей МЧС России увеличена уже до 428 человек и 188 единиц техники".

Отмечается, что власти Херсонской области задействовали все грузовики повышенной проходимости и автобусы, которые были в запасе региона.

Напомним, ранее стало известно о назначении президентом РФ Владимиром Путина главы МЧС России Александра Куренкова ответственным за проведение гуманитарной миссии на территорию Херсонской области. Руководитель ведомства вместе с оперативной группой окажет необходимую помощь жителям Новой Каховки и других близ лежащих регионов.

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