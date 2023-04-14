Челябинский маньяк Корочкин может быть признан невиновным: 19 лет сидел зря

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Челябинский маньяк Александр Корочкин, которого прозвали "лесопарковым маньяком", получил за серию убийств и изнасилований 20 лет строгого режима. Следствие постановило, что в 2004 году он знакомился с влюблёнными парами в местном лесопарке, после чего мужчин расстреливал, а женщин насиловал.

Сыщики нашли маньяка всего за несколько месяцев, однако ни орудия убийства, ни других неопровержимых улик обнаружено не было. Сам подозреваемый свою вину так и не признал. Несмотря на задержание Корочкина преступления в Челябинске продолжились.

Сейчас мужчина отсидел уже 19 лет, но в деле появились новые обстоятельства, которые могут доказать его невиновность.

"После смерти в Челябинске одного пожилого охотника, в вещах покойного был найден пистолет, экспертиза которого показала, что именно его и "использовал" Корочкин", — сообщает newizv.ru

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