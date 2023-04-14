Четырёхлетнего ребёнка из села Покойное насмерть задушило стеклоподъёмником

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Страшная трагедия разыгралась в селе Покойное Ставропольского края. Четырёхлетнего малыша здесь задушил стеклоподъёмник автомобиля.

13 апреля в Краевой центр специализированных видов медицинской помощи города Будённовска был доставлен ребёнок, проживающий в селе Покойное. Как стало известно врачам, малыш находился в машине марки Hyundai Elantra, когда на какое-то время остался без присмотра.

Ребёнок начал нажимать на всех кнопки, выглянул из окна машины и одновременно активировал стеклоподъёмник. Поднятым стеклом его придавило к верхней части двери, а самостоятельно освободиться он не мог. Близкие заметили угрожающее жизни положение малыша слишком поздно.

К сожалению, врачи больницы не смогли спасти ребёнка. У него остались маленький брат и сестра. Его отец проходит контрактную службу в армии, как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

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