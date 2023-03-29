От занимаемой должности освобожден директор тувинской школы, в которой сексуальному насилию подвергли 10-летнего мальчика. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы правительства республики.
В январе текущего года СКР открыл уголовное производство по признакам преступления, которое предусмотрено четвертой частью статьи 132 УК РФ. Она регламентирует действия сексуального характера, совершаемые с применением насилия. Поводом для возбуждения уголовного дело стало заявление матери ребенка в правоохранительные органы.
Детали инцидента в правительстве не раскрывают.
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