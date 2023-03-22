МЧС призвало жителей посёлка Горьковский Белгородской области спуститься в укрытие из-за обстрела армии Украины

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты сообщили, что утром в среду, 22 марта, украинские военные обстреляли Белгородскую область.

По данным bel.ru, под обстрелом ВСУ оказался посёлок Горьковский, который находится на территории Грайворонского городского округа. Сотрудники МЧС по Белгородской области отправили местным жителям сообщения с призывом срочно спрятаться в укрытиях, отметили в СМИ.

Предположительно, в результате происшествия никто не пострадал. По информации издания, армия Украины не смогла что-либо повредить.

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