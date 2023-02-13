Тюменец убил друга на рыбалке из ружья "ТОЗ-54", а после закопал труп на берегу

Рыбалка может быть не только приятным хобби, но и привести к гибели. В Тюменской области произошло ЧП. Ялуторовский районный суд огласил приговор мужчине, который обвиняется в убийстве друга: 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает nashgorod.ru, подсудимый Аркадий Сапожников закопал труп товарища на берегу. Однако свою вину он признаёт и объясняет, что стрелял в сторону и случайно попал в спину.

"Между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры в один момент гражданин К. достал пистолет, имеющийся при нём, и направил его в сторону Сапожникова. Аркадий выбил из рук гражданина К. пистолет и ударил его по шее, отчего последний упал на землю и начал кашлять. Сапожников достал из машины ружьё "ТОЗ-54", снарядил пулевым патроном и выстрелил гражданину К. в спину", — приводит подробности дела пресс-служба суда.

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