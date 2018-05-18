В Барнауле в 09:00 на улице Балтийская произошла авария. На проходившую мимо женщину обрушилась стена воды. В это время проходили гидравлические испытания трубопроводов.
Это плановое мероприятие для подготовки к отопительному сезону. Подобные испытания необходимы для обнаружения проблемных участков трубопровода. "Перед началом гидравлических испытаний температура теплоносителя снижается и не превышает 40 градусов по Цельсию. Поэтому вода, которая вырывается наружу, для человека безопасна", - сообщили "РГ" пресс-служба Алтайского филиала СГК.
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