В Тюменской области из школ эвакуировали учеников первой смены в городах Ишим и Тобольск по причине сообщения о возможном минировании. Правоохранители начали осмотр зданий.
"Из-за сигналов о возможном минировании зданий школ, поступивших 12 декабря, в Тобольске и Ишиме эвакуировали учащихся 1 смены", — пишет nashgorod.ru.
Отмечается, что процесс обучение будет возобновлён после осмотра школьных учреждений.
"Уже 13 декабря школьники продолжать учиться в привычном режиме", — сообщили в издании.
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