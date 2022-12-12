Учеников школ в Ишиме и Тобольске эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Тюменской области из школ эвакуировали учеников первой смены в городах Ишим и Тобольск по причине сообщения о возможном минировании. Правоохранители начали осмотр зданий.

"Из-за сигналов о возможном минировании зданий школ, поступивших 12 декабря, в Тобольске и Ишиме эвакуировали учащихся 1 смены", — пишет nashgorod.ru.

Отмечается, что процесс обучение будет возобновлён после осмотра школьных учреждений.

"Уже 13 декабря школьники продолжать учиться в привычном режиме", — сообщили в издании.

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