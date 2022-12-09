В Тюменской области родителей избивших мужчину девушек обязали выплатить штраф

Родители трёх несовершеннолетних девушек, которые избили мужчину на вокзале в селе Вагай Тюменской области, должны выплатить по 500 рублей.

Как заявили в nashgorod.ru, правоохранители доказали, что подростков, которые, предположительно, издевались над жертвой, ненадлежаще воспитали родители.

Известно, что в отношении девушек возбуждено уголовное дело. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Девочки-подростки избили мужчину