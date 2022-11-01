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МАГАТЭ: линии питания четвёртого блока отключены из-за взрывов за ЗАЭС

Происшествия

За периметром Запорожской АЭС взорвались наземные мины, что оборвало линии электропитания четвёртого блока станции, сообщили в МАГАТЭ.

"Взрыв произошёл вчера вечером (30 октября. — Прим. ред.) за периметром ЗАЭС, оборвав внешнюю линию электропередачи между распределительным устройством АЭС и основным электрическим трансформатором четвёртого энергоблока", — говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ подчеркнули, что сейчас четвёртый энергоблок снабжают только для охлаждения системы по резервной линии.

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Автор: Екатерина Широкова
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