МАГАТЭ: линии питания четвёртого блока отключены из-за взрывов за ЗАЭС

За периметром Запорожской АЭС взорвались наземные мины, что оборвало линии электропитания четвёртого блока станции, сообщили в МАГАТЭ.

"Взрыв произошёл вчера вечером (30 октября. — Прим. ред.) за периметром ЗАЭС, оборвав внешнюю линию электропередачи между распределительным устройством АЭС и основным электрическим трансформатором четвёртого энергоблока", — говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ подчеркнули, что сейчас четвёртый энергоблок снабжают только для охлаждения системы по резервной линии.