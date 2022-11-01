За периметром Запорожской АЭС взорвались наземные мины, что оборвало линии электропитания четвёртого блока станции, сообщили в МАГАТЭ.
"Взрыв произошёл вчера вечером (30 октября. — Прим. ред.) за периметром ЗАЭС, оборвав внешнюю линию электропередачи между распределительным устройством АЭС и основным электрическим трансформатором четвёртого энергоблока", — говорится в заявлении агентства.
В МАГАТЭ подчеркнули, что сейчас четвёртый энергоблок снабжают только для охлаждения системы по резервной линии.
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