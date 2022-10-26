В Петербурге обрушилась кровля склада из-за пожара

Из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге обрушилась кровля на площади почти в девять тысяч квадратных метров сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"Произошло обрушение кровли", — цитирует сообщение ТАСС.

Всего же пламя распространилось на 12 тысяч кв.м. Согласно информации, пожар уже локализовали, о пострадавших не сообщается.