В Саратове при пожаре в частном доме погибли три человека. По информации региональных властей, двое из них дети.
Одному ребёнку было три года, второму — пять лет.
"В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители Саратова", — говорится в сообщение регионального Минздрава.
По какой причине произошло возгорание, выясняют специалисты.
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