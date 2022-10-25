При пожаре в Саратове погибли три человека, из них двое детей

В Саратове при пожаре в частном доме погибли три человека. По информации региональных властей, двое из них дети.

Одному ребёнку было три года, второму — пять лет.

"В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители Саратова", — говорится в сообщение регионального Минздрава.

По какой причине произошло возгорание, выясняют специалисты.