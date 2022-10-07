В Нижнем Новгороде полиция заинтересовалась школьницей из-за того, что девочка опубликовала в социальных сетях текст песни, в котором были такие слова: "Я приду сегодня в школу и взорву её к чертям". Об этом сообщает издание newsnn.ru.
После этого директору начали звонить встревоженные родители, а она уже обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что страница, откуда ученица якобы взяла песню, была фейковой.
Полиция пришла домой к школьнице, после чего та во всём созналась.
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