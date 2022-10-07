Полиция пришла с обыском к нижегородской школьнице из-за песни

В Нижнем Новгороде полиция заинтересовалась школьницей из-за того, что девочка опубликовала в социальных сетях текст песни, в котором были такие слова: "Я приду сегодня в школу и взорву её к чертям". Об этом сообщает издание newsnn.ru.

После этого директору начали звонить встревоженные родители, а она уже обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что страница, откуда ученица якобы взяла песню, была фейковой.

Полиция пришла домой к школьнице, после чего та во всём созналась.