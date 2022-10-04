В Гае в Оренбургской области задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал 11-летнюю девочку.
Как написали в 56orb.ru, правоохранители добиваются заключения обвиняемого под стражу. Они завели в отношении подозреваемого уголовное дело.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.