В Оренбургской области задержали предполагаемого педофила

В Гае в Оренбургской области задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал 11-летнюю девочку.

Как написали в 56orb.ru, правоохранители добиваются заключения обвиняемого под стражу. Они завели в отношении подозреваемого уголовное дело.