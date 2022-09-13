В Брянской области неизвестные взорвали опоры ЛЭП у железной дороги

В Брянской области неизвестные подорвали две опоры ЛЭП около железнодорожных путей. Подрыв произошел в трёх километрах от границы с Украиной. Об инциденте заявил машинист поезда после того, как увидел упавшие конструкции.

Дорожное полотно повреждено, но график движения не остановлен. Неподалёку от повреждённых конструкций силовики обнаружили взрыватель замедленного действия ВЗД-144, сообщает Telegram-канал Baza.