В Брянской области неизвестные подорвали две опоры ЛЭП около железнодорожных путей. Подрыв произошел в трёх километрах от границы с Украиной. Об инциденте заявил машинист поезда после того, как увидел упавшие конструкции.
Дорожное полотно повреждено, но график движения не остановлен. Неподалёку от повреждённых конструкций силовики обнаружили взрыватель замедленного действия ВЗД-144, сообщает Telegram-канал Baza.
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