Штормовой ветер оставил без электричества жителей Иркутска

Более 100 домов и социальных объектов остались без света в Иркутске. Штормовой ветер повалил тополя и оборвал провода электропередач.

"Всего под отключение попали 111 объектов. Из них три социально значимых объекта — детские сады №101 и №147 на улице Карла Либкнехта, а также школа №9 на улице Ямской", — сообщили муниципальные власти.

Поваленными деревьями повредило два автомобиля. Сообщается, что ведутся восстановительные работы линий электропередач и уборка территории.