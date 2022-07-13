Аварийно-спасательный отряд в Подмосковье скинул флаг Украины с опоры ЛЭП

Пушкинский аварийно-спасательный отряд в Московской области провёл блестящую операцию по "низвержению" украинского флага, который неизвестные вывесили на опоре ЛЭП.

Подмосковная полиция объявила в розыск злоумышленников, которые разместили флаг Украины на опоре линии электропередачи в селе Тарасовка (Пушкинский район).

Флаг привлёк внимание правоохранительных органов. Устранять запрещённый символ пришлось пушкинскому аварийно-спасательному отряду, сотрудники которого скинули жёлто-голубой флаг на землю. Момент падения государственного символа Незалежной засняли на видео. Полиция пытается найти свидетелей, которые могли видеть момент, когда флаг Украины вывешивали на высотном объекте.

В начале апреля сотрудники МЧС Новосибирска провели сложную операцию по уничтожению украинского флага, который пенсионерка вывесила в окне своей квартиры.