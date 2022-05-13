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Автор Елена Былкина

Замглавы ФНС РФ попалась на удочку телефонных мошенников и лишилась 1,2 млн руб

Происшествия

Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты действовали по старой проверенной схеме.

Замглавы ФНС РФ попалась на удочку телефонных мошенников и лишилась 1,2 млн руб

Как сообщает ТАСС, Бондарчук лишилась более миллиона рублей ещё в апреле.

Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук обратилась за помощью в правоохранительные органы. Он рассказала, что ей позвонили люди, которые представились сотрудниками службы безопасности "Сбербанка" и "ЦБ". Ей посоветовали защитить свой вклад от злоумышленников. Для этого женщине рекомендовали внести деньги через банкомат на счета неизвестных. Бондарчук перевела аферистам 1,2 млн руб.

Светлана Бондарчук занимает должность замглавы службы более десяти лет. В её обязанности входит контроль за своевременным и качественным исполнением поручений и указаний президента и правительства в части полномочий ФНС.

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Автор: Елена Былкина
Темы сбербанк мошенники
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