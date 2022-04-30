У летевшего из России в Таджикистан Airbus дважды отказала система навигации

У Airbus A321 компании "Уральские авиалинии" во время полёта из Раменского в Худжанд дважды отказала навигационная система. Самолёт был вынужден вернуться в подмосковный аэропорт.

По данным Telegram-канала Aviaincident, случаи отказа системы навигации произошли с интервалом около получаса. При этом в первый раз работу системы удалось восстановить и продолжить полёт в Таджикистан, однако после повторного отказа было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

"В 11:26 экипаж самолёта доложил об отказе навигационной системы, в 11:34 восстановил работу, в 11:52 повторно доложил о проблеме с навигационной системой", — говорится в сообщении канала.