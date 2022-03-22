Сотрудники прокуратуры Кемеровской области проверят соблюдение законодательства о промбезопасности на шахте "Листвяжной" в связи с эвакуацией из неё горняков 22 марта.
По информации ведомства, во вторник на одном из участков шахты, где проводились плановые ремонтно-восстановительные работы, зафиксировали превышение уровня углекислого газа. После этого горняков решили эвакуировать.
Как сообщили в региональном министерстве угольной промышленности, на шахте находились 134 человека.
"Все работники вышли на поверхность, кроме тех, которые остались на жизнеобеспечении шахты", — сообщили в ведомстве.
Согласно сведениям министерства, 22 марта на "Листвяжной" произошла задержка в работе вентилятора главного проветривания. Время задержки составило 8 минут, при этом, согласно регламенту, она может достигать 10 минут. В настоящее время на шахте реализуют план ликвидации неполадок.
В ноябре прошлого года на шахте "Листвяжной", предположительно, произошёл взрыв метановоздушной смеси. Жертвами ЧП стали 46 шахтёров и пятеро горноспасателей.
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