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Автор Владимир Васютченко

В Москве родителей брошенных в квартире младенцев обвинили в попытке их убийства

Происшествия

В Москве супруги стали фигурантами уголовного дела о попытке убийства их двоих восьмимесячных детей.

В Москве родителей брошенных в квартире младенцев обвинили в попытке их убийства

По информации столичной прокуратуры, двоих мальчиков близнецов обнаружили в тяжёлом состоянии в одной из квартир на улице Плеханова. По предварительным данным, младенцев некоторое время не кормили. В настоящее время они госпитализированы.

Как сообщает ГСУ СКР по Москве, в связи с обнаружением близнецов следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Истязание".

Следователи выяснили, что родители младенцев систематически причиняли им физические и психические страдания. Следствием такого отношения стало истощение детей и существенное ухудшение состояния их здоровья.

Ранее фигурантов дела уже лишили родительских прав в отношении восьми детей из-за длительного асоциального образа жизни.

В настоящее время супругам предъявили обвинение по статье УК РФ "покушение на убийство двух малолетних группой лиц". Решается вопрос об их заключении под стражу.

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Автор: Владимир Васютченко
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