Четыре человека погибли в Зимбабве при столкновении автобуса с бензовозом

Четыре человека погибли в Зимбабве при столкновении автобуса с бензовозом. ДТП произошло в пятницу, 24 декабря между Хараре и Мутаре.

54 пассажира успели спастись, они выбили окна. Их госпитализировали с травмами.

Как сообщает Zim Star News, погибли два пассажира автобуса, водитель автоцистерны и еще один человек, находившийся в ее кабине.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что автобус, выехал на встречку и столкнулся с автоцистерной, которая направлялась в Хараре.

1 декабря ДТП с участием вахтового автобуса и большегруза произошло под Елабугой в Татарстане. По предварительным данным, там автобус врезался в припаркованную у обочины фуру. В результате происшествия один человек погиб, 21 пострадал.

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