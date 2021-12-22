Вынесен приговор волгоградцу, проверявшему огнём, не ведьма ли его подруга

Суд вынес приговор жителю Волгоградской области, который решил поджечь свою подругу для того, чтобы проверить, не является ли она ведьмой. По сообщению руководителя пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерины Вальковской, обвиняемый приговорён к 2,5 годам колонии.

Как пишет РИА Новости, в мае 2021 года житель города Новоаннинский после посиделок со своей знакомой обиделся на неё за то, что она не пожелала вновь заводить с ним близкие отношения. После этого мужчина предположил, что она может быть ведьмой, потому что у неё загадочно светятся глаза, и решил это проверить огнём, чтобы посмотреть, будет ли его знакомая гореть. Он поджёг её, предварительно облив бензинном из канистры. Женщина пыталась потушить пламя, сбивая его руками, причём обвиняемый помогал ей в этом. После того как огонь был потушен, мужчина намазал обгоревшую подругу мазью и помог лечь в кровать. На следующий день женщина обратилась к врачам, потому что ей стало хуже. У неё были диагностированы ожоги разных степеней тяжести в области головы, шеи, рук и груди. В отношении поджёгшего её мужчины было открыто уголовное дело.

Вальковская заявила, что поджигатель был признан судом виновным на основании умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

"Суд, принимая во внимание показания потерпевшей, пояснившей также, что материальный ущерб и моральный вред ей возмещён в полном объёме, признал подсудимого виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщила руководитель пресс-службы.

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