Бабушка рассказала о невестке, которая избила собственную дочь в Казани. По её словам, она не знала о таких ситуациях. Но подтвердила, что женщина часто выпивала и устраивала скандалы возлюбленному.
Пенсионерка ответила на звонок Телеканала "360", когда была в полиции и давала показания.
"Получается, да, неоднократно [невестка поднимала руку на ребёнка]. Если бы не это видео, я бы не знала до сих пор", — сказала женщина.
По её словам, после инцидента она больше не общалась с невесткой.
"Ей плевать на всё, ей лишь бы не посадили", — заключила пенсионерка.
Другая родственница рассказала, что конфликты были на почве ревности, из-за того, что женщина подозревала мужа в измене. По её словам, скандалы начались ещё когда женщина была беременна и продолжались после рождения дочери.
Ранее в интернете появилось видео с издевательствами над маленькой девочкой. Она бежит, потом падает и мама, вместо того, чтоб помочь ей, начинает её пинать. По некоторым данным, мать таким образом мстила отцу ребёнка.
Это уроженка города Альметьевск. Против неё возбудили уголовное дело об истязании. Девочка находится в больнице.
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