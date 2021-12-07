Бабушка избитой матерью дочки в Казани рассказала о невестке

Бабушка рассказала о невестке, которая избила собственную дочь в Казани. По её словам, она не знала о таких ситуациях. Но подтвердила, что женщина часто выпивала и устраивала скандалы возлюбленному.

Пенсионерка ответила на звонок Телеканала "360", когда была в полиции и давала показания.

"Получается, да, неоднократно [невестка поднимала руку на ребёнка]. Если бы не это видео, я бы не знала до сих пор", — сказала женщина.

По её словам, после инцидента она больше не общалась с невесткой.

"Ей плевать на всё, ей лишь бы не посадили", — заключила пенсионерка.

Другая родственница рассказала, что конфликты были на почве ревности, из-за того, что женщина подозревала мужа в измене. По её словам, скандалы начались ещё когда женщина была беременна и продолжались после рождения дочери.

Ранее в интернете появилось видео с издевательствами над маленькой девочкой. Она бежит, потом падает и мама, вместо того, чтоб помочь ей, начинает её пинать. По некоторым данным, мать таким образом мстила отцу ребёнка.

Это уроженка города Альметьевск. Против неё возбудили уголовное дело об истязании. Девочка находится в больнице.

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