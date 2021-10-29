В Бурятии сотрудники ФСБ России задержали предполагаемых ультраправых экстремистов, которые планировали акции прямого действия против властей и уроженцев Центральной Азии. Об этом рассказали работники Центра общественных связей службы.
По информации ФСБ, местные жители организовали радикальное и экстремистское сообщество против правительства и мигрантов из Центральной Азии. Вероятные злоумышленники хотели реализовать несанкционированные акции с использованием плакатов, захватов здания и прочих методов.
"Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности", — заявили представители ФСБ, слова которых приводит ТАСС.
Также в ФСБ отметили, что радикалы пропагандировали идеологию среди молодых людей, в том числе студентов и школьников, пополняли ими свои ряды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе" против создателя группировки и трёх активных представителей. Обвиняемые могут получить 10 лет тюремного срока.
Правым радикализмом называют политическое движение, в котором люди хотят изменить общество в угоду определённой расы или нации, "превосходящей" остальные.
Ранее социолог Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru назвал причины, по которым в России растёт уровень ксенофобии.
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