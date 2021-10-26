EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Blackout зимой возможен: ЕС раскололся из-за цены на электроэнергию
Законопроект о продлении дачной амнистии прошёл первое чтение в Госдуме
Кулеба пригрозил РФ "асимметричными шагами" в случае прекращения поставок газа
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Елена Летучая: студенток отчислили не за лайки или посты в Instagram
Эксперт назвал две причины скачка цен на нефть WTI
Собянин повысил пенсии москвичам
Премьера фильма с Алеком Болдуином не состоится вовремя
Британцы пригрозили России захватом Крыма

СК изучит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Происшествия

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

СК изучит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Ранее общественно-патриотическое движение "Ветераны России" пожаловались в СК на высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов подчеркнул, что музыкант оскорбил историческую память предков.

По словам Сергея Жорина, который является адвокатом Моргенштерна, рэпер готов прийти к следователю после получения повестки. Юрист добавил, что в словах артиста отсутствует состав преступления.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн сказал, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — сказал Моргенштерн.

После того, как это заявление вызвало широкий общественный резонанс, артист опубликовал в своём Instagram сторис с извинениями за слова о праздновании Дня Победы.

 


Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песенка спета: Моргенштерна ждёт полный запрет в России?
Автор: Игорь Рябов
Последние материалы
Маммофобия: девушку могут посадить за обнажённую грудь
Эксперт назвал причины ухудшения отношения финнов к России
Политолог: Европа уже поняла, что локдауны неэффективны
Blackout зимой возможен: ЕС раскололся из-за цены на электроэнергию
Законопроект о продлении дачной амнистии прошёл первое чтение в Госдуме
Во Владимирской области в лесу нашли девочку рядом с замёрзшим телом матери
Китай готов вкладывать деньги в экономику Афганистана
Кулеба пригрозил РФ "асимметричными шагами" в случае прекращения поставок газа
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Елена Летучая: студенток отчислили не за лайки или посты в Instagram
Популярное
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.

Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Василий Амирджанов Маммофобия: девушку могут посадить за обнажённую грудь Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина станет прибежищем "подозрительных" афганцев Любовь Степушова Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
Шоу-бизнес
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников