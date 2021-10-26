СК изучит слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы на возможное нарушение закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее общественно-патриотическое движение "Ветераны России" пожаловались в СК на высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов подчеркнул, что музыкант оскорбил историческую память предков.

По словам Сергея Жорина, который является адвокатом Моргенштерна, рэпер готов прийти к следователю после получения повестки. Юрист добавил, что в словах артиста отсутствует состав преступления.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн сказал, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — сказал Моргенштерн.

После того, как это заявление вызвало широкий общественный резонанс, артист опубликовал в своём Instagram сторис с извинениями за слова о праздновании Дня Победы.





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