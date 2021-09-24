Экс-замглавы ПФР Иванова отправили в колонию на четыре года за взятки

В Басманном суде Москвы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Его признали виновным в получении крупной взятки в размере порядка 4,5 миллиона рублей и приговорили к четырём годам колонии строгого режима.

Другого фигуранта дела, директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина, обвиняли в посредничестве. Ему также назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. В суде заявили, что Иванова и Копейкина уже этапировали в колонию. При этом производства рассматривались отдельно в закрытом формате, передаёт ТАСС.

Оба мужчины раскаялись в содеянном. В ходе следствия Иванов и Копейкин находились под домашним арестом. Их заключили под стражу сразу после оглашения приговора.

Прокурор считает, что бывшему заместителю главы ПФР дали слишком мягкое наказание, он намерен обжаловать судебное решение.

Что касается подсудимых, то апелляцию решил подать лишь Алексей Копейкин. От представителей Иванова пока не поступало никаких документов.

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