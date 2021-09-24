EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В "Одноклассниках" появилась функция перевода аудиосообщений в текст
Талибы* о визите в Россию: «Придет время для крепких отношений Кабула и Москвы»
Игорь Крутой официально стал многодетным отцом
Талибы* заявили о вступлении в ООН
Останки погибших при крушении Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае
Это очень трогательно: Госдеп умилился выступлением Зеленского в ООН
Новые санкции против РФ одобрили в Конгрессе США
"Министр НЕТ": американский журнал Foreign Policy о "непобедимом" Лаврове
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, что ждать от COVID-19 этой осенью

Экс-замглавы ПФР Иванова отправили в колонию на четыре года за взятки

Происшествия

В Басманном суде Москвы рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. Его признали виновным в получении крупной взятки в размере порядка 4,5 миллиона рублей и приговорили к четырём годам колонии строгого режима.

Экс-замглавы ПФР Иванова отправили в колонию на четыре года за взятки

Другого фигуранта дела, директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексея Копейкина, обвиняли в посредничестве. Ему также назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. В суде заявили, что Иванова и Копейкина уже этапировали в колонию. При этом производства рассматривались отдельно в закрытом формате, передаёт ТАСС.

  • Оба мужчины раскаялись в содеянном. В ходе следствия Иванов и Копейкин находились под домашним арестом. Их заключили под стражу сразу после оглашения приговора.

Прокурор считает, что бывшему заместителю главы ПФР дали слишком мягкое наказание, он намерен обжаловать судебное решение.

Что касается подсудимых, то апелляцию решил подать лишь Алексей Копейкин. От представителей Иванова пока не поступало никаких документов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Нефтяная» взятка Улюкаева: что за этим стоит
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Лиза Арзамасова показала, как её живот выглядит после родов
В "Одноклассниках" появилась функция перевода аудиосообщений в текст
Талибы* о визите в Россию: «Придет время для крепких отношений Кабула и Москвы»
Игорь Крутой официально стал многодетным отцом
Экс-замглавы ПФР Иванова отправили в колонию на четыре года за взятки
Талибы* заявили о вступлении в ООН
Останки погибших при крушении Ан-26 обнаружили в Хабаровском крае
Это очень трогательно: Госдеп умилился выступлением Зеленского в ООН
У персонала вуза в Перми не было алгоритма действий при стрельбе
Новые санкции против РФ одобрили в Конгрессе США
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Любовь Степушова Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель? Любовь Степушова Игорь Буккер Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра Игорь Буккер Ирина Шлионская "Весёленькая" вакансия: музей смерти ищет гидов Ирина Шлионская
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников