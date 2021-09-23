Школьники из США потребовали вернуть рабство

Дети, обучающиеся в старшей школе Park Hill South в штате Миссури, опубликовали в Сети петицию с требованием вернуть рабство.

Как сообщается в твиттер-аккаунте издания The Kansas City Star, американские подростки скрыли свой поступок от родителей и преподавателей. Глава школы Керри Херрен шокирован случившимся. Он не знает, кто из учеников может быть причастен к созданию петиции. По его словам, расистские высказывания в современном мире недопустимы.

Родители нескольких подростков обратились в полицию. Они просят найти и привлечь к наказанию всех, кто причастен к публикации петиции с требованием ввести рабство.

В администрации школьного округа пока не давали подробных комментариев по инциденту. Однако там сообщили, что уже отреагировали на проблему и провели разъяснительную работу в образовательной организации.

Добавим, указ об отмене рабства в США был подписан ещё в 1862 году.

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