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Более половины штатов США решили бороться с указом Байдена о вакцинации

Происшествия

Двадцать семь республиканских губернаторов и генеральных прокуроров штатов решили бороться с последним указом, подписанным Джо Байденом, который обязует более 80 миллионов частных работников вакцинироваться или проходить еженедельное тестирование. В противном случае будет штрафоваться работодатель.

Более половины штатов США решили бороться с указом Байдена о вакцинации

Согласно указу, Управление безопасности и здравоохранения (OSHA) Министерства труда США требует, чтобы частные предприятия с более чем 100 сотрудниками требовали, чтобы их сотрудники либо прошли двухэтапную вакцинацию, либо проходили еженедельное тестирование. Несоблюдение приведет к штрафу в размере 14 000 долларов за нарушение.

Губернаторы, которые выразили протест против этих мер Байдена, из следующих штатов:

  • Аризоны,
  • Алабамы,
  • Аляски,
  • Арканзаса,
  • Флориды,
  • Джорджии,
  • Айдахо,
  • Индианы,
  • Айовы,
  • Канзаса,
  • Миссури,
  • Миссисипи,
  • Монтаны,
  • Небраски,
  • Нью-Гэмпшира,
  • Северной Дакоты,
  • Огайо,
  • Оклахомы,
  • Южной Каролины,
  • Южной Дакоты,
  • Теннесси,
  • Техаса,
  • Юты,
  • Западной Вирджинии
  • и Вайоминга.

Прокуроры-республиканцы из штатов с губернаторами-демократами, которые также готовы бороться с действием указа

Кентукки — Дэниел Кэмерон,

Луизианы — Джефф Лэндри.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, с которым Байден спорил по поводу требований к маскам и паспортам вакцины, сказал, что Флорида будет сопротивляться.

"Когда такой президент, как Байден, издает неконституционные указы против американского народа, мы обязаны отстаивать Конституцию и сопротивляться, и мы будем делать это во Флориде", — сказал он. "Это президент, который в прошлом признал, что у него нет полномочий навязывать это кому-либо, и этот указ потенциально может привести к тому, что миллионы американцев потеряют работу".

Техас, который уже вовлечен в несколько судебных процессов с администрацией Байдена, пообещал подать в суд. Губернатор Техаса Грег Эбботт, услышав заявление Байдена, заявил, что "Техас уже работает над прекращением этого захвата власти", а генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что Техас "очень скоро" подаст в суд на администрацию Байдена.

Губернатор штата Миссури Майк Парсон сказал: "OSHA не может диктовать решения о личном медицинском обслуживании жителей штата Миссури. Миссури не входит в план штата OSHA, и Парсон не позволит использовать государственных служащих для обеспечения соблюдения этого неконституционного действия ".

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер пообещал бороться с Байденом, заявив:

"Американская мечта превратилась в кошмар при президенте Байдене и радикальных демократах. Они объявили войну капитализму, проигнорировали Конституцию и усилили наших врагов за границей. Будьте уверены, мы будем сражаться с ними до ворот ада, чтобы защитить свободу и средства к существованию каждого жителя Южной Каролины ".

Губернатор Аризоны Дуг Дьюси сказал:

"Губернаторы не подчиняются Джо Байдену. Губернаторы не подчиняются федеральному правительству, штаты создали федеральное правительство, и Джо Байден ушел из-под его досягаемости ", — сказал Дьюси. "Эти мандаты возмутительны. Они никогда не встанут в суд. Мы должны и будем сопротивляться ".

Генеральный прокурор Индианы Тодд Рокита сообщил, что работает над подачей иска.

"Моя команда и я, а также другие генеральные прокуроры-единомышленники изучаем все судебные иски о том, как противостоять этим авторитарным действиям администрации Байдена", — сказал он в заявлении.

Национальный комитет республиканцев также объявил, что подает в суд "для защиты американцев и их свобод", если предложенное изменение правил вступит в силу.

В ответ на сопротивление республиканцев старший советник Белого дома Седрик Ричмонд, бывший конгрессмен от Демократической партии из Луизианы, сказал CNN, что Белый дом ожидал сопротивления.

Он сказал: "… те губернаторы, которые стоят на пути, я думаю, из сегодняшнего тона президента было очень ясно, что он их переедет. И это важно. Это не в политических целях. Это для спасения жизней американского народа. Итак, мы не позволим одному или двум людям встать на пути. Мы всегда будем ошибаться, защищая американский народ".

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Автор: Павел Морозов
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