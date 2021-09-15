Россиянин обрил налысо беременную экс-жену и пригрозил жестокой расправой

Житель Москвы долгое время угрожал своей бывшей супруге и её новому возлюбленному расправой. Недавно мужчина насильно обрил беременную девушку налысо на глазах у маленьких детей и заявил, что намерен вырезать ребёнка из её живота.

Кроме того, россиянин ни раз предупреждал экс-жену, что хранит её интимные снимки и в любой момент может выложить их в Сеть. Вскоре полиция вмешалась в эту историю и задержала злоумышленника, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Оперативники установили, что 34-летний мужчина прекратил отношения с пострадавшей девушкой весной этого года. Вскоре экс-супруга сообщила ему о беременности от нового мужа. Это рассердило подозреваемого, он начал угрожать паре физической расправой.

Семье пришлось переехать в другую квартиру, поменять номера и запретить детям гулять на улице.

При этом бывший супруг неоднократно говорил девушке, что она может выплатить ему 300 тысяч рублей и после этого жить спокойно. Полицейские запустили проверку, по итогам которой планируется принять процессуальное решение.

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