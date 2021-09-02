В Москве расстреляли автомобиль представителя коммерческой фирмы

В центре Москвы неизвестный человек обстрелял автомашину замдиректора одного из коммерческих предприятий города. По данном факту полиция инициировала проверку.

Накануне вечером в столичном центре на одной из улиц неизвестный мужчина открыл огонь по автомобилю замдиректора одного из городских коммерческих предприятий.

"Заместитель генерального директора одной из фирм Москвы обратился в отделение полиции. По словам потерпевшего, на Смоленском бульваре неизвестное лицо открыло огонь по его автомобилю Infiniti. При этом пули на месте происшествия обнаружены не были", — сообщило РЕН ТВ.

Как сообщил мужчина стражам порядка, конфликтов с коллегами на работе и с автолюбителями на дорогах Москвы у него не было.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится доследственная проверка.

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